Schulden beglichen: Muss Alfons Schubeck nicht zwangsräumen?

Ein Lichtblick für Alfons Schuhbeck (73)? Der Star-Koch wurde wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren Haft verurteilt. Da er jedoch Revision dagegen eingelegt hat, befindet er sich noch auf freiem Fuß. Vor wenigen Tagen wurde dann bekannt, dass der Gastronom seine Mieten nicht mehr bezahlen würde und eine Zwangsräumung bevorstünde. Doch sein Anwalt versichert nun: Alfons Schulden wurden mittlerweile alle beglichen.

Das bestätigt Dr. Joachim Borggräfe, der Anwalt der Schuhbecks Company gegenüber Bild. "Heute wurden die Mietrückstände in Höhe von ca. 333.000 Euro für den Gewürzladen am Platzl an den Vermieter, die Messerschmitt Stiftung, überwiesen", erklärt dieser. Auch die kommenden Mieten für Alfons Laden sollen bezahlt werden können. "Wir hoffen jetzt auf eine gute Einigung für Gewürzladen und Wohnung", zeigt sich der Jurist optimistisch, dass die Zwangsräumung noch abgewendet werden kann.

Zuvor hatte der Vermieter des Hauses gerichtlich eine Zwangsräumung wegen der Mietrückstände veranlasst. Neben dem Gewürzladen zählt dazu auch Alfons Wohnung, die darüberliegt, doch für die seien keine Mietschulden verzeichnet gewesen, betont sein Anwalt. Sie wollen jetzt noch einmal auf den Vermieter zugehen und die gekündigten Verträge erneuern.

Getty Images Alfons Schuhbeck im Oktober 2022 vor Gericht

Tamara Bieber / action press Alfons Schuhbeck, Sternekoch

Getty Images Alfons Schuhbeck, Koch

