Trauer bei Ralf Schumacher: Hund Jessy ist mit 21 gestorben

Keine schönen Nachrichten aus dem Hause Schumacher: Ralf Schumacher (47) musste seinen Fans eine traurige Neuigkeit mitteilen. Dass die gesamte Schumacher-Familie sehr tier- und naturverbunden ist, ist kein Geheimnis. Ralfs Nichte Gina (26) ist erfolgreiche Westernreiterin. Fast jedes Familienmitglied hat mindestens einen Hund und auch ein paar Pferde gehören mit zur Familie. Das ist auch bei dem jüngeren Bruder von Michael Schumacher (54) der Fall: Jetzt musste Ralf sich aber für immer von seiner Hündin Jessy verabschieden!

In einem Instagram-Post verkündete Ralf jetzt, dass sein Hund Jessy gestorben ist. Das schwarz-weiß Bild der Hündin kommentiert er mit: "Ruhe in Frieden, mein Schatz!" Die Hundedame war lange Teil der Schumacher-Familie. In einem zweiten Post erklärt Ralf weiter: "Jessy war schon weit über 20 Jahre alt und hatte ein wunderschönes Leben." Seiner anderen Hündin Lilly ginge es sehr gut und sie werde bald drei Jahre alt. Mit diesem Post bedankte sich Ralf auch bei seinen Followern für die Anteilnahme zum Trauerfall.

Viele seiner Follower sprachen Ralf nach dem Post ihr Mitgefühl aus: "Mein aufrichtiges Beileid. Sein geliebtes Tier zu verlieren ist einfach nur schrecklich" oder "ich wünsche euch ganz viel Kraft. Komme gut über die Brücke, kleine Maus!"

Anzeige

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher im September 2020

Anzeige

Getty Images David und Ralf Schumacher

Anzeige

Getty Images Ralf Schumacher, Rennfahrer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de