Bei dieser Show sind Ralf Schumacher und sein Étienne dabei

Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne treten demnächst gemeinsam in der TV-Familienshow "Klein gegen Groß" auf. Die ARD kündigte an, dass die beiden am 4. Januar zur Primetime in einem unterhaltsamen Wettbewerb gegen den elfjährigen Wiener Laurin antreten werden. Ihre Aufgabe wird es sein, anhand von Rücklichtern möglichst viele Automarken und -modelle zu erkennen. Für die Zuschauer ist dies eine seltene Gelegenheit, Étienne, der bisher eher dem Rampenlicht fernblieb, besser kennenzulernen.

Seit ihrem gemeinsamen Coming-out zeigt sich das Paar immer öfter vor den Kameras. Étienne hatte in einem Interview mit RTL zugegeben, dass ihm die plötzliche Aufmerksamkeit anfangs schwergefallen sei. "Für mich war das nicht so einfach, weil ich nicht bekannt bin, ich bin kein Rennfahrer, ich bin kein Schauspieler, ich bin kein Sänger. Ich war nicht bereit für das", erklärte er damals offen. Mittlerweile hat er sich jedoch an das Rampenlicht gewöhnt und fühlt sich an der Seite von Ralf zunehmend wohl.

Der ehemalige Rennfahrer machte im Juli des vergangenen Jahres nach zwei Jahren Beziehung die Liebe zu dem Franzosen publik und markierte damit gleichzeitig sein Coming-out. Unter einem gemeinsamen Bild bei Sonnenuntergang gab Ralf stolz sein Liebesglück preis. "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann", schrieb er unter den Instagram-Beitrag.

