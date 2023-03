Wegen Wendler-Doku: Stars beenden Zusammenarbeit mit RTL2!

Diese Ankündigung schlug hohe Wellen: Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) kommen zurück ins deutsche Fernsehen! Der Sender RTL2 produziert eine Doku-Soap mit dem Paar, die noch dieses Jahr im TV laufen soll. Doch viele zeigen sich schockiert von dem Projekt. Wieso? Weil der Schlagersänger durch seine Verschwörungstheorien bezüglich der Gesundheitskrise, mutmaßlich antisemitischen Aussagen und mehr im Jahr 2020 in Verruf geraten ist. Zahlreiche Zuschauer kündigten bereits an, den Sender wegen der Doku zu boykottieren. Ein paar Stars wollen jetzt sogar ihre Zusammenarbeit mit RTL2 beenden!

TV-Auswanderer Chris Töpperwien (49), der unter anderem schon in seiner Sendung "In 90 Tagen zum Erfolg – Auswandern mit Chris Töpperwien" auf RTL2 zu sehen war, meldete sich nun aufgebracht in seiner Instagram-Story: "Liebe Kollegen von Kampf der Realitystars und sonstige Produktionen von RTL2: "Hiermit distanziere ich mich ausdrücklich und lehne jegliche weitere Zusammenarbeit oder Anfragen für und mit eurem Sender ab! Ich bin fassungslos über diese Entscheidung!" Weiter beteuerte er: "Ich muss sagen, ich bin nicht nur fassungslos... Sondern kann nicht verstehen, was überhaupt in die Köpfer der Entscheidungsträger bei RTL2 geraten ist, um so etwas überhaupt sich zu überlegen. [...] Denn wer antisemitische Äußerungen trifft – Sachen mit dem Holocaust vergleicht – gehört in meinen Augen einfach nur weg! Weg aus der Medienlandschaft. Das ist irre, einfach nur irre!"

Auch Carmen und Robert Geiss (59), die mit ihrer eigenen Doku Die Geissens seit 2011 Aushängeschild von RTL2 sind, äußerten sich bereits zu der Zusammenarbeit des Senders mit dem Wendler: "Uns hat die Schock-Nachricht von dem neuen Doku Soap Format 'Baby-Glück' heute Morgen bei Dreharbeiten für unser Format auf den Malediven erreicht", beginnen die Millionäre. "Wir distanzieren uns aufs Schärfste von Corona-Leugnern und Menschen, die Deutschland als KZ bezeichnen. Verschwörungsideologische Aussagen sind nicht unser Stil. Selbst wenn es zur Folge haben sollte, dass die Geissens bei RTL2 aufhören!", betonen sie weiter.

Laura Müller und Michael Wendler

Chris Töpperwien, Reality-TV-Star

Carmen und Robert Geiss

