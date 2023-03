Wohl seit August: Stefanie Giesinger ist wieder vergeben!

Stefanie Giesinger (26) schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben! Die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin war lange Zeit glücklich an den britischen YouTuber Marcus Butler (31) vergeben. Im vergangenen Jahr machten dann aber Trennungsgerüchte die Runde – dies bestätigte Marcus dann nach langem Hin und Her im Oktober. Danach hatte das Model ihr Leben als Single genossen. Nun ist Stefanie offenbar wieder in festen Händen!

Laut Berichten von Bild ist Stefanie mit Jeremy Steeb lieert. Er ist der Sohn des ehemaligen Tennisstars Carl-Uwe Steeb. Laut Insidern sollen die beiden bereits im August miteinander angebandelt haben. Anfang des Jahres verbrachten sie zudem bereits ihren ersten Pärchenurlaub. Offiziell bestätigt hat die 26-Jährige ihre neue Beziehung bisher aber noch nicht. Via Instagram hatte sie vor einigen Tagen aber geschwärmt: "Das Leben hat sich nie so leicht angefühlt." Vielleicht spielte sie damit ja auf ihre neue Liebe an.

Sieben Jahre sind Stefanie und Marcus zusammen durchs Leben gegangen. Für viele bildeten die beiden ein absolutes Traumpaar. Vor ihrer Trennung war Stefanies BFF Jannik Stutzenberger sich sogar sicher, dass die beiden bald heirateten werden. "Jedes Jahr hoffe ich, dass die Nachricht [Anm. d. Red.: der Verlobung] kommt. Ich glaube, das kommt früher oder später, da mache ich mir gar keine Sorgen", hatte er gegenüber Promiflash erklärt.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Instagram / jeremysteeb Jeremy Steeb, Unternehmensberater

Anzeige

Getty Images Stefanie Giesinger, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Siegerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de