Zu viel Stress: Tracy verlässt GNTM überraschend freiwillig

Und noch jemand geht bei Germany's next Topmodel freiwillig! Heute stand in der Modelshow das berühmt-berüchtigte Umstyling an – und sorgte natürlich mal wieder für viele Tränen. Für Sarah Benkhoff war die Vorstellung etwas kürzerer Haare sogar so schlimm, dass sie noch vor dem ersten Schnitt ausstieg. Doch bei diesem Exit bleibt es nicht: Auch Tracy schmeißt von sich aus das Handtuch!

Die 25-Jährige wurde zwar nicht umgestylt – ist jedoch trotzdem nicht glücklich. "Mich beschäftigen viele Dinge, unter anderem, dass ich mich nicht wohlfühle, die Tatsache, dass ich meine Familie vermisse", erklärte sie schon während der Show. Und nach dem Walk fällt Tracy dann auch eine Entscheidung: Sie verlässt GNTM freiwillig. "Mir geht es nicht gut. Ich habe nach langer Überlegung für mich entschieden auszusteigen, weil ich mit den stressbedingten Situationen, mit den Kameras teilweise, mit dem Drama in der Villa... ich komme damit nicht gut zurecht", gesteht sie Heidi Klum (49) und Gastjurorin Alessandra Ambrosio (41).

Das schockiert nicht nur die Modelmama, sondern auch die anderen Models sind sehr traurig über den Ausstieg der Essenerin. Doch ein Gutes hat es: Wegen der zwei freiwilligen Exits schmeißt Heidi in dieser Woche niemanden mehr raus – obwohl sie von der Leistung beim Entscheidungswalk fast durchweg enttäuscht ist.

Instagram / tyty_tracy Tracy, GNTM-Kandidatin 2023

Instagram / tyty_tracy Tracy, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Der Entscheidungswalk der fünften Folge GNTM 2023

