Das denkt Oprah Winfrey über Harrys Einladung zur Krönung

Oprah Winfrey (69) hat eine eindeutige Meinung zu dem Thema. Die US-amerikanische Moderatorin führte im Jahr 2021 eines ihrer wohl bekanntesten Interviews. Die Talkmasterin traf auf Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) – im Gespräch packte das Ehepaar erstmals öffentlich über das Leben am britischen Königshof aus. Ob der Royal zur Krönung seines Vaters in seine Heimat zurückkehren wird, ist weiterhin fraglich. Oprah jedenfalls scheint darauf eine plausible Antwort zu haben.

In der Show "CBS This Morning" wollte Gayle King (68) von ihrer guten Freundin wissen, ob die Sussexes zur feierlichen Zeremonie nach London reisen sollten. "Ich denke, sie sollten tun, was sie für sich und ihre Familie für das Beste halten. Das ist es, was ich denke. Das ist es, worauf es im Endeffekt ankommt", entgegnete Oprah daraufhin. Außerdem stellte sie klar, dass Harry und Meghan sie nicht nach ihrer Meinung gefragt haben.

Anfang des Monats wurde verkündet, dass der 38-Jährige eine Einladung erhalten habe. Dies bejahte ein Sprecher der beiden gegenüber The Times: "Ich kann bestätigen, dass der Herzog vor Kurzem eine E-Mail-Korrespondenz vom Büro Seiner Majestät bezüglich der Krönung erhalten hat."

Anzeige

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Anzeige

Getty Images Oprah Winfrey, US-Moderatorin

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de