Nach Gerüchten: Harry erhielt Einladung zu Charles' Krönung

Es ist offiziell! Seit Jahren herrscht zwischen Prinz Harry (38), Herzogin Meghan (41) und der Royal-Family dicke Luft. Das zerrüttete Verhältnis führte anscheinend so weit, dass Harrys Vater König Charles III. (74) die beiden sogar aus ihrer UK-Unterkunft warf. Royal-Experten vermuteten dennoch, dass das Ehepaar trotz des jahrelangen Disputs zu seiner Krönung im kommenden Mai kommen wird. Jetzt folgte die offizielle Bestätigung: Harry wurde zu Charles' Krönung eingeladen!

Das erklärte jetzt ein Sprecher der Sussex gegenüber The Times: "Ich kann bestätigen, dass der Herzog vor Kurzem eine E-Mail-Korrespondenz vom Büro Seiner Majestät bezüglich der Krönung erhalten hat." Ob auch Meghan zu den Feierlichkeiten eingeladen wurde und ob Harry die Einladung annehmen wird, ist allerdings nicht bekannt.

Sollte Harry zur Krönung seines Vaters kommen, sind sich Royal-Experten sicher, dass er unter die Fittiche seines Bruders Prinz William (40) und dessen Frau Kate (41) genommen wird: "Die Royals müssen so aussehen, als würden sie ihn in die königliche Familie aufnehmen, er wird in ihre Sicherheitsvorkehrungen für das große Feiertagswochenende einbezogen, damit er sich nicht beschweren kann, dass er keine Sicherheit hat", erklärte die Journalistin Camilla Tominey gegenüber The Telegraph.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de