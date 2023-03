Für Glückwünsche: Novalanalove bedankt sich mit Tochter Nola

Novalanalove (32) bedankt sich auf eine süße Weise. Am 16. März feierte die Influencerin, die bürgerlich Farina Opoku heißt, ihren 32. Geburtstag. Daran ließ sie ihre Follower im Netz natürlich auch teilhaben. Sie postete einige Schnappschüsse ihres großen Tages, den sie zusammen mit ihrer Familie in Dubai verbrachte. Nun bedankt sich Novalanalove für die Glückwünsche und teilt ein süßes Bild mit ihrer kleinen Tochter.

Bei Instagram veröffentlicht Novalanalove noch ein paar weitere Bilder ihrer Geburtstagsfeier. Darunter ist auch ein niedliches Selfie im Hotelzimmer mit ihrer kleinen Tochter. Mit ihrer Nola lacht die 32-Jährige in die Kameras. Dabei zeigen sie sich in einem süßen Partnerlook: Beide tragen flauschige Bademäntel. "Ich danke euch für die lieben Geburtstagswünsche. Ich weiß jede einzelne Nachricht, jeden Anruf, jeden Kommentar und jede Umarmung zu schätzen und werde das nie als selbstverständlich nehmen", meint die stolze Mama glücklich.

Die Geburt der kleinen Nola hat im Leben von Novalanalove allerdings nicht so viel verändert, wie gedacht. In Ann-Katrin Schmitz' Podcast "Baby got Business" erzählte sie: "Grundsätzlich muss sich sagen, dass sich bei mir natürlich nicht so viel ändert." Auch wenn sie viel "umplanen und umdenken" musste, könne sie ihren Alltag immer noch so gestalten, wie sie es wolle, betonte sie.

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove und Baby Nola haben Spaß zusammen

Instagram / novalanalove Novalanalove im November 2022

