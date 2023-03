Nach einem turbulenten Jahr: Novalanalove feiert Geburtstag

Dieser Star feiert Geburtstag! Novalanalove (32), mit bürgerlichem Namen Farina Opokuist, ist eine erfolgreiche deutsche Influencerin und teilt im Netz ihren Alltag, Fashion-Tipps und Beauty-Hacks. Inzwischen ist Novalanalove mit DJ Yeezy verheiratet und stolze Mutter ihrer Tochter Nola. Doch skandalöse Fotos ihres Ehemannes mit einer anderen sorgten im letzten Jahr für Schlagzeilen. Heute feiert Novalanalove ihren 32. Geburtstag und blickt auf ein turbulentes Jahr zurück!

Auf Instagram teilt die Influencerin Einblicke ihres großen Tages und es scheint, als würde sie diesen in vollen Zügen genießen! Statt im verregneten Deutschland zu feiern, lässt sie es sich in Dubai gut gehen. In ihrer Story zeigt Novalanalove einen gedeckten Frühstückstisch auf einer sonnigen Terrasse mit Ausblick aufs Meer. Auch ihre Mutter gratuliert der 32-Jährigen mit einem rührenden Video. Darauf zu sehen sind Bilder der beiden und süße Baby-Pics der Influencerin.

Ende vergangenen Jahres sorgten Fremdgeh-Fotos ihres Ehemanns DJ Yeezy für ein Eklat. Im November 2022 machte Novalanalove öffentlich, dass sie sich von dem Vater der kleinen Nola getrennt habe. Doch dann die große Überraschung – die Influencerin gab zu: "Ich habe die Bilder verbreitet." Sie habe gewusst, dass die Bilder an die Öffentlichkeit kommen würden und wollte die Zügel selbst in der Hand halten. Außerdem erzählte sie offen, dass sie zusammen mit DJ Yeezy an der Ehe arbeite.

Instagram / novalanalove Novalanalove mit ihrer Tochter

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihr Ehemann DJ Yeezy, August 2021

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

