Fußballfan? Kim Kardashian besucht ein Europa-League-Spiel

Ist Kim Kardashian (42) etwa ein waschechter Fußballfan? Die Keeping up with the Kardashians-Beauty ist für ihre ausgefallenen und vor allem heißen Looks bekannt. Zuletzt sorgte sie in Mailand für viele Wow-Momente: In einem knappen Zweiteiler präsentierte sie ihre Kurven. Aber die Ex von Kanye West (45) kann auch anders: Für ein Spiel des FC Arsenal hat sich Kim nämlich ganz unauffällig gekleidet.

Kim tauschte am Donnerstag das sonnige Klima von Los Angeles gegen das trübe Wetter Englands und besuchte das Emirates-Stadion im Norden Londons. Der Reality-TV-Star verfolgte auf der Tribüne, wie Arsenal nach der Niederlage gegen Sporting Lissabon im Rückspiel der Europa League aus dem Wettbewerb flog. Ihr Begleiter war ihr siebenjähriger Sohn Saint West (7), wie Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Der Kleine zeigte, dass er ein echter Fan ist, und zog sich ein Gunners-Trikot an, während seine berühmte Mutter in einen cremefarbenen Mantel gehüllt war.

Der Kleine hat schon früher gezeigt, dass er ein begeisterter Anhänger ist, und trug Anfang des Jahres sogar ein Arsenal-Trikot. Auf einem Foto von der Geburtstagsparty ihrer Tochter Chicago überraschte Kim ihre Fans, als Saint für den Schnappschuss in der Fußballkleidung erschien.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Model

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Sohn Saint West beim Europa-League-Spiel

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de