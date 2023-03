Gewusst? Ryan Reynolds ist ein erfolgreicher Geschäftsmann!

Ryan Reynolds (46) hat noch mehr Talente! Der US-amerikanische Schauspieler zählt zu den erfolgreichsten Filmstars der Welt. In Filmen wie "Selbst ist die Braut" oder auch "Dead Pool" überzeugt der Mann von Blake Lively (35) mit seinem Witz, Charme und auch seinem guten Aussehen. Doch Ryan hat noch mehr im petto. Denn er verdient nicht nur in Hollywood gutes Geld, sondern auch als Unternehmer!

Wie unter anderem Forbes berichtet, hat der 46-Jährige jetzt einen krassen Deal an Land gezogen. Ryan investiert regelmäßig in Unternehmen, die nach einiger Zeit verkauft werden. Nun hat der Großkonzern T-Mobile die Mobilfunkmarke Mint Mobile für sage und schreibe umgerechnet 1,28 Milliarden Euro erworben – daran ist Ryan beteiligt. Satte 25 Prozent der Anteile erhält der "Red Notice"-Star – und sahnt damit so richtig ab.

Auf seinen Erfolg ist Ryan sehr stolz, er bleibt aber dennoch sehr bescheiden. "Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich einmal ein Mobilfunkunternehmen besitzen würde", ließ er seine Community via Twitter wissen. Dinge wie Geld nehme der vierfache Vater nicht als selbstverständlich – er kommt nämlich aus einer Arbeiterfamilie.

Getty Images Ryan Reynolds im Mai 2022 in Wrexham

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds 2016

Getty Images Ryan Reynolds bei einer Preisverleihung, November 2021

