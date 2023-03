GNTM-Girls bezeichnen Anyas Haarschnitt als Männerfrisur

Ihr Umstyling sorgt für Lästereien! Model-Mama Heidi Klum (49) sucht in der Castingshow Germany's next Topmodel derzeit wieder nach ihrem Topmodel 2023. In der aktuellen Folge der Show kullern jetzt einige Tränen, denn: Das große Umstyling steht an. Kandidatin Anya Elsner wird dabei ein Kurzhaarschnitt verpasst, sie scheint sich jedoch recht wohl mit ihrer neuen Frise zu fühlen. In der Mädels-Villa jedoch wird Anya ausgelacht und über ihre Komplettveränderung gelästert!

Während sich einige Kandidatinnen vor laufenden Kameras von ihren Haaren verabschieden müssen, bleiben andere in der Villa zurück. Sie haben die Ehre, das Umstyling auf dem Fernseher zu verfolgen. Als Model Jülide Beganovic den neuen Look von Anya sieht, fängt sie laut an zu lachen. "Wir mussten so lachen, weil Anya aussieht wie ein Mann", erzählt die 23-Jährige. "Gott, sieht das scheiße aus", lästert Jülide außerdem. Die neue Frisur bezeichnen sie als: "Karma."

Die Zuschauer sind von dieser Reaktion schockiert! "Was ist das denn für ein Verhalten von den Models, die in der Villa sind?", schreibt einer im Netz. "Wer solche Menschen in der Villa hat, braucht keine Feinde mehr", äußert sich ein weiterer Fan empört. Viele Zuschauer sind sich außerdem einig, dass es falsch sei, einen Kurzhaarschnitt als Männerfrisur zu bezeichnen.

ProSieben / Richard Hübner Leona und Anya bei "Germany's next Topmodel" 2023

ProSieben / Richard Hübner Jülide, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Anya, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

