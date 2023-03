Keine Trainer-Affäre? Gisele Bündchen soll Toms Kumpel daten

Hat Gisele Bündchen (42) etwa eine neue Romanze? Die Brasilianerin und ihr Ex-Mann Tom Brady (45) ließen sich vergangenes Jahr scheiden. Seit einigen Tagen kursieren Gerüchte, dass sie den Jiu-Jitsu-Trainer ihrer Kinder datet. Zusammen mit Joaquim Valente wurde sie sogar im Urlaub in Costa Rica erwischt. Doch jetzt soll sie auch jemand anderem sehr nahegekommen sein: Gisele soll heimlich einen alten Freund von Tom treffen.

Ein Insider plauderte gegenüber Daily Mail aus, dass Gisele bereits seit Monaten den schwerreichen Hotelmanager Jeffrey Soffer trifft. "Gisele hat Zeit mit Jeffrey verbracht. Sie treffen sich schon seit einigen Monaten und treffen sich heimlich etwa einmal der Woche", meinte die Quelle. Und dabei sollen die beiden sich schon sehr viel länger kennen. Der Geschäftsmann war nämlich ein enger Freund ihres Ex-Mannes. Tom und Jeffrey sollen sich kennengelernt haben, als der Profisportler 2020 ein luxuriöses Grundstück in Miami gekauft hatte. Jeffrey war außerdem mit dem Topmodel Elle MacPherson (58) verheiratet.

Zu der angeblichen Romanze mit Kampfsporttrainer Joaquim äußerte Gisele sich bisher nicht. So teilte sie lediglich ein paar kryptische Zeilen bei Instagram: "Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, keine Wahrheit." Sie nannte dabei zwar keine Namen oder Umstände, doch es scheint naheliegend, dass sie sich hier auf die Spekulationen zu ihrem Liebesleben bezog.

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, 2016

Getty Images Elle MacPherson und Jeffrey Soffer beim Pritzker Architecture Prize 2015

ActionPress / Splash News Gisele Bündchen in Sao Paulo

