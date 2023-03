Romanze mit Trainer? Gisele Bündchen teilt kryptische Zeilen

Gisele Bündchen (42) scheint einige Dinge klarstellen zu wollen. Vergangenes Jahr hatten das Model und sein Ehemann Tom Brady (45) bekannt gegeben, dass sie nach rund 16 Jahren getrennte Wege gehen. Im November kamen dann Gerüchte auf, dass die gebürtige Brasilianerin einen neuen Mann an ihrer Seite hat: Ihren Jiu-Jitsu-Trainer Joaquim Valente. Aktuell macht das Duo sogar zusammen Urlaub in Costa Rica. Nun scheint Gisele mit einigen kryptischen Worten auf ihr aktuelles Datingleben Bezug zu nehmen.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die 42-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie hinter einigen Sträuchern versteckt in die Kamera lächelt. Nur mit einem weißen Shirt bekleidet posiert sie für das Selfie, während ihr ihre Haare in sanften Wellen über die Schultern fallen. In der Bildunterschrift scheint Gisele dann auf die neusten Schlagzeilen über ihre angebliche Romanze einzugehen. "Alles, was wir hören, ist eine Meinung, keine Tatsache. Alles, was wir sehen, ist eine Perspektive, nicht die Wahrheit", schreibt sie vieldeutig. Ihre Aussage wiederholt sie dann noch einmal auf Portugiesisch.

Bereits vor einigen Monaten hatte ein Bekannter der zweifachen Mutter jegliche Datingspekulationen mit Joaquim dementiert. "Er ist seit Jahren der Jiu-Jitsu-Lehrer ihrer Kinder. An den Gerüchten, dass sie ein Paar sind, ist nichts dran", hieß es damals. Die gemeinsamen Ausritte und Treffen seien nicht romantischer, sondern rein freundschaftlicher Natur, versicherte der Insider.

Instagram / gisele Gisele Bündchen im März 2023

MEGA Gisele Bündchen im November 2022

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

