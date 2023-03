"Let's Dance"-Tänzer Sergiu und Regina Luca werden Eltern!

Süße Neuigkeiten von Regina Luca (34). Die Profitänzerin gehört bereits seit einigen Jahre fest zum Let's Dance-Cast. Dort trainierte sie zuletzt 2020 in der 13. Staffel mit dem Musiker John Kelly (56). Die beiden belegten den 11. Platz, weil er freiwillig aufhörte. Zusammen mit Kerstin Ott (41) bildete sie das erste rein weibliche Duo in der Tanz-Show. In der aktuellen Staffel steht die 34-Jährige aber nicht mit auf dem Parkett – und das aus gutem Grund: Regina ist schwanger!

In der heutigen Folge "Let's Dance" saß Regina zusammen mit ihrem Mann Sergiu Luca (40) im Publikum. Als die Moderatoren sie kurz vor der Verkündung des Ergebnisses zum Interview nach unten holen, offenbart sie ihr süßes Geheimnis. "Unsere 'Let’s Dance'-Familie wird größer: Wir erwarten den zweiten Nachwuchs", verkündet die gebürtige Russin strahlend. Dabei streichelte sie über den schon groß gewachsenen Babybauch. Für diese Nachricht erntet sie direkt Applaus und Jubelrufe.

Seit 2015 ist Regina mit ihrem Mann Sergiu verheiratet. Zusammen haben die beiden bereits einen Sohn. Genau wie seine Frau tanzte auch Sergiu schon mehrmals bei "Let's Dance". Während der Staffel 2019 saß ihre Familie allerdings im Publikum und aber das war für die Blondine trotzdem etwas Besonderes: "Ich freue mich immer, wenn meine Familie und Sergui da sind. [...] Ich tanze natürlich auch für ihn."

Getty Images René Casselly und Regina Luca bei "Let's Dance" 2022

Instagram / regina_luca_official Sergiu und Regina Luca mit ihrem Sohn, Februar 2023

Getty Images Sergiu Luca und Barbara Meier bei "Let's Dance"

