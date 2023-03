Nach Hochzeit: Ist "Unser Leben mit 500 kg"-Tammy schwanger?

Hat Tammy Slaton ein Geheimnis? Im November 2022 gab sie ihrem Partner Caleb das Ja-Wort. Die beiden hatten sich in der Reha-Klinik kennengelernt, in der die Reality- Bekanntheit seit mehreren Monaten gegen ihre Fettleibigkeit kämpft, und sich nach kurzer Zeit direkt verlobt. Die Familie der US-Amerikanerin fragt sich jetzt – heirateten die beiden so schnell, weil Tammy ein Kind erwartet?

In dieser Woche wurde im US-TV die neuste Folge von "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" ausgestrahlt, in der die Geschwister der 36-Jährigen ihren Liebsten kurz nach der Verlobung kennenlernen. Dabei wundert die Familie sich, warum ihre Schwester so schnell vor den Traualtar treten möchte. "Was ist, wenn sie sich aneinander gerieben haben und sie schwanger wurde", witzelt ihr Bruder Chris fies, woraufhin seine Halb-Schwester Amanda meint: "Ich will nicht, dass Tammy eine Mutter in einer Reha-Einrichtung ist." Die damalige Braut äußert sich in der Episode aber nicht zu den Vermutungen.

Über eine Schwangerschaft würde sich Tammy wohl sehr freuen – laut Medienberichten soll sie sich schon länger ein Baby wünschen. In einer vorherigen Folge blickte sie stolz auf ihre Gewichtsabnahme zurück, die auch ihre Familienplanung beeinflussen könnte: "Ich habe so viel verpasst und ich freue mich, dass ich eine neue Chance im Leben habe. [...] Wer weiß, ich könnte ein Kind haben."

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

