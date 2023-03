Piers Morgan beleidigt einige Ladys wegen der Oscar-Outfits

Piers Morgan (57) regt sich über einige Oscar-Outfits auf! Vergangenen Sonntag wurden in Los Angeles zum 95. Mal die Academy Awards verliehen. Neben den Preisträgern und den Filmen sorgten auch die übrigen prominenten Gäste für Aufmerksamkeit. Denn auf dem roten Teppich gab es so manch freizügigen Look zu bestaunen. Dies scheint insbesondere bei dem britischen Moderator für viel Unmut zu sorgen: Piers beschimpfte die Ladys als Schlampen!

In seiner Talkshow "Piers Morgan Uncensored" machte der Brite seinem Ärger Luft und wetterte: "Immer mehr von ihnen kamen praktisch nackt an, mit ein paar Kleiderstangen darüber. Darum sollte es bei den Oscars doch nicht gehen, wo ist da der Glamour?" Anschließend legte Piers heftig nach: "Das ist wie ein Haufen Stripperinnen. Übrigens habe ich kein Problem mit Stripperinnen, aber nicht bei den Oscars."

Insbesondere Emily Ratajkowski (31) blieb nicht von ihm verschont. "Was macht Emily Ratajkowski da überhaupt? Wie kann sie sich nur für eine Oscar-Party qualifizieren? Sie ist in mehr Klamotten aufgetaucht, als sie normalerweise trägt – also nicht sehr viele – aber was macht sie dort?", schoss Piers gegen das Model.

Getty Images Ciara bei den Oscars 2023

Instagram / Piers Morgan Piers Morgan in seiner Talkshow

Getty Images Emily Ratajkowski bei den Oscars 2023

