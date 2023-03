"Reinfall": Gülcan Kamps über ersten Friseur-Termin mit Baby

Gülcan Kamps (40) macht ihrem Ärger Luft. Ende 2021 durften die TV-Moderatorin und ihr Mann Sebastian Kamps ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Im Netz gewährt die Beauty ihrer Community auch immer wieder Einblicke in ihren Mama-Alltag. So verriet sie vor einigen Wochen beispielsweise, dass ihrem Nachwuchs nur noch vier Zähnchen fehlen. Nun stand der erste Friseurbesuch für Gülcans Baby an – der stellte sich jedoch als echter Reinfall heraus.

In ihrer Instagram-Story meldete sich die 40-Jährige nun bei ihren Fans zu Wort und berichtete von dem Misserfolg. Vor dem Termin zeigte sich die Mami noch zuversichtlich: "Ich habe sehr lange über diesen Tag nachgedacht und wurde, um ehrlich zu sein, ein wenig gedrängelt von meinem Mann. [...] Meine Maus hat doch ganz schön lange Haare bekommen", erzählte sie. Seit circa einem halben Jahr würde sie den Friseurtermin nun schon vor sich herschieben. Zu allem Überfluss sei der Babyfriseur, dem sie eigentlich einen Besuch abstatten wollte, aktuell im Urlaub. Deswegen habe sie einfach in dem Laden, wo ihr Mann immer hingeht, einen Termin gemacht.

Doch der Besuch lief nicht wie erhofft ab. So berichtete Gülcan, dass die Mitarbeiterin ihr gegenüber total unfreundlich gewesen sei und ihr Kollege zudem noch nie einem Baby die Haare geschnitten habe. "Ich bin jetzt total erleichtert, dass ich gegangen bin", machte sie deutlich. Im Endeffekt sei das ganze Vorhaben "ein absoluter Reinfall" gewesen.

