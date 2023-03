"Viel geweint": So schlecht ging es Chiara Ferragni zuletzt

Chiara Ferragni (35) lässt die Fans an ihrem Seelenleben teilhaben. Die vergangenen Monate waren nicht einfach für die Influencerin und ihren Mann Fedez (33). Nachdem zunächst gemunkelt worden war, dass die zweifachen Eltern eine Ehekrise durchmachen, meldete sich der Rapper mit einem Tränen-Statement zu Wort. Er berichtete, dass er unter psychischen Problemen leide. Nach seiner Krebsdiagnose habe er Psychopharmaka einnehmen müssen, die sein Wesen veränderten. Wie schwer diese Monate für Chiara waren, berichtete sie nun.

Auf Instagram teilte die Blondine nun ein Foto, auf dem sie verweint auf dem Boden liegt. Unter dem Post begann sie ihren Gefühlen dann freien Lauf zu lassen: Sie erzählte, dass ihre Familie und sie wochenlang unter "emotional komplexen Dingen" gelitten hätten. Sie sei sich nicht sicher gewesen, ob sie mit den Problemen ihres Mannes umgehen könnte und habe in dieser Zeit viel geweint. "Gleichzeitig musste ich für meine Familie da sein, versuchen, für alle stark zu sein, versuchen zu verstehen, wie man Probleme löst, die größer sind als ich selbst", gestand sie.

Doch nicht zum ersten Mal sprechen die Eheleute darüber, dass ihre Ehe so ihre Höhen und Tiefen hat. Im vergangenen Monat hatten Chiara und Fedez beispielsweise darüber gesprochen, dass sie bereits das ein oder andere Mal einen Paar-Therapeuten aufgesucht hätten. "Unsere Beziehung hängt zu sehr von seinen Launen ab", hatte sie in ihrer Realityshow "The Ferragnez" verraten.

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni mit ihren Kindern im März 2023

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni im März 2023

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und ihre Tochter Vittoria Lucia Ferragni, 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de