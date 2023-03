Wegen Gedenkrede für Kobe: Vanessa Bryant stolz auf Tochter

Die Familie Bryant musste Anfang 2020 einen harten Schicksalsschlag verkraften: Kobe (✝41) sowie seine Tochter Gianna waren aufgrund eines Helikopterabsturzes verstorben. Dieser tragische Vorfall hat verständlicherweise tiefe seelische Narben bei der Frau Vanessa (40) des verstorbenen Basketballspielers sowie bei seinen hinterbliebenen Kindern Natalia, Bianka und Capri hinterlassen. Die Bryants waren nun zu Gast bei einer Zeremonie zu Ehren von Kobe – Natalia hielt dabei eine emotionale Rede. Ihre Mutter ist dafür unglaublich stolz auf sie!

Via Instagram schreibt die Witwe: "Ich danke Natalia, Jeanie und Byron für die wunderschönen Worte heute." Jeanie Buss ist der Präsident der Los Angeles Lakers – des Basketballteams, für das Kobe bis 2016 spielte, und Byron Scott ist der langjährige Mentor der Sportlegende. Vanessa äußert in ihrem Post zudem in Bezug auf ihre älteste Tochter: "Ich weiß, wie schwer es dir gefallen ist, die Rede zu halten. Wir sind alle so stolz auf dich." Ihren Social-Media-Beitrag schmückt die Unternehmerin mit Fotos aus, auf denen sie und ihre Kids gemeinsam posieren.

In ihrer Rede meinte Natalia: "Es war mir eine der größten Freuden in meinem Leben, die Tochter meines Papas zu sein. Ich hoffe, ich kann künftig ein Sinnbild für all die großartigen Dinge sein, die er mir beibrachte." Für die 20-Jährige stehe fest, dass ihr Vater für alle Zeit ihr größtes Vorbild bleiben werde.

