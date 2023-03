Yvonne Woelke gibt Datingtipps: Iris Klein schießt zurück!

Iris Klein (55) fühlt sich offenbar persönlich angegriffen! Seit einigen Wochen schon ist die TV-Bekanntheit nicht gerade gut auf Yvonne Woelke (41) zu sprechen. Der Grund: Die Schauspielerin habe ihr ihren Mann Peter (55) ausgespannt. Immer wieder teilen die beiden Frauen daher im Netz gegeneinander aus. So auch jetzt: Während Iris sich auf ihr erstes Date nach der Trennung vorbereitet, teilt Yvonne Datingtipps auf Social Media. Doch das lässt sich die Influencerin nicht gefallen und holt zum Gegenschlag aus.

"Ich bin eine anständige Frau und würde mich niemals an einen verheirateten Mann ranmachen, um seine Ehe und Familie zu zerstören", wettert die 55-Jährige in ihrer Instagram-Story gegen die Blondine. Auch geht sie genauer auf die Tipps der Schauspielerin ein. "Selbst wenn ich im Kartoffelsack zu meinem Date gehe, habe ich mehr Klasse als so eine Ehebrecherin!", betont Iris und schießt damit scharf gegen Yvonne.

Wie Tochter Daniela Katzenberger (36) erst vor wenigen Tagen verraten hatte, habe die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin den Mann auf Tinder kennengelernt. "Auf den Fotos sieht der richtig gut aus. Das ist schon so ein Dilf!", hatte sie zudem über den potenziellen neuen Mann an der Seite ihrer Mutter geäußert.

Anzeige

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, März 2022

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein im September 2022

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Iris Klein mit ihrer Tochter Daniela Katzenberger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de