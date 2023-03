Zoff bei DSDS: Dieser Kandidat wurde eiskalt rausgeschnitten

Die Eklats bei DSDS werden nicht weniger! Eigentlich sollte die diesjährige und letzte Staffel der Gesangsshow noch einmal für große Unterhaltung sorgen. Doch stattdessen jagt ein Skandal den anderen. Noch während der Castings hatte der Chefjuror Dieter Bohlen (69) zum Beispiel mit einem sexistischen Spruch gegenüber der Kandidatin Jill Lange (22) für Aufruhr gesorgt. Aber damit nicht genug: Ein anderer Teilnehmer soll ganz aus der Sendung geschnitten worden sein!

Wie Bild berichtet, seien bei einem Auftritt in der Recall-Folge Ende Februar nicht alle Kandidaten gezeigt worden. Neben Sem Eisinger, Felix Gleixner und Lorent Berisha soll auch Marvin Jung auf der Bühne gestanden haben. Er galt als Favorit und soll es sogar in die Top Ten und demnach in die Liveshows geschafft haben. Dass Marvin nun aus der Sendung geschnitten wurde, liege angeblich an Vertragsstreitigkeiten. "Marvin hat sich vor Kurzem dagegen entschieden, den Vertrag für die Liveshows zu unterschreiben – aus persönlichen Gründen, weil er sich nicht mehr bei DSDS wohlgefühlt hat", erzählte ein Produktionsmitarbeiter der Zeitung. Er habe sich nicht mit dem Konzept identifizieren können.

Die Jury wurde zunächst angeblich nicht über Marvins Entscheidung informiert. Ein Kandidat verriet zudem: "Es kam die Ansage, dass wir keinen Kontakt zu ihm mehr aufbauen dürfen und wir ihn auch nicht mehr thematisieren sollen. Wir sind zunächst von einem schlimmen Zwischenfall ausgegangen." Einem Sprecher des ausstrahlenden Senders RTL zufolge sei bis April noch genug Zeit, persönliche Streitigkeiten zu beseitigen.

Krick, Jens / ActionPress Dieter Bohlen, Musiker

RTL+ Sem Eisinger, Felix Gleixner und Lorent Berisha im DSDS-Recall

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen – die DSDS-Jury 2023

