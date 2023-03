Zweites Standbein: Verkauft Nicolas Cage etwa bald Alkohol?

Nicolas Cage (59) will sich wohl umorientieren! Der "Ghost Rider"-Star ist bereits seit mehr als vierzig Jahren erfolgreich in der Schauspielbranche tätig und gewann sogar schon einen Oscar. Bald wird er als Graf Dracula in der Horror-Komödie "Renfield" zu sehen sein. Nun wird gemunkelt, ob der Schauspieler sich neben seiner steilen Filmkarriere ein zweites Standbein in der Alkohol-Industrie aufbauen will – Wird Nic demnächst seinen eigenen Drink rausbringen?

Wie ein Insider The Sun verriet, habe der 59-Jährige "Nick Cage" als Waren-Marke für einen Bourbon schützen lassen. "Nic ist ein Whisky- und Bourbon-Fan und hat sich deshalb auf diesen Bereich festgelegt", meinte der Promi-Kenner und fügte hinzu: "Er hat einen großartigen Geschmack, also wird es gutes Zeug sein." Der Kino-Held selbst äußerte sich bisher aber noch nicht zu den Gerüchten um sein Getränke-Business.

Eine eigene Alkoholfirma zu besitzen, scheint derzeit ein richtiger Trend unter den Stars zu sein: Im Getränkeregal ist unter anderem schon Tequila von Model Kendall Jenner (27) und ein Gin von Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (46) zu finden. Laut The Times will auch der einstige Fußballer David Beckham (47) bald seinen eigenen Whiskey und verschiedene Biersorten rausbringen.

Getty Images Nicolas Cage im September 2022

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Getty Images Nicolas Cage bei den Film Independent Spirit Awards, 2020

