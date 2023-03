20 Anrufe pro Tag: Ist Yvonne Woelke Opfer von Stalking?

Noch mehr Drama um Yvonne Woelke (41)! Die Schauspielerin war im Januar als Dschungelcamp-Begleitung von Djamila Rowe (55) nach Australien gereist. Dort soll sie laut Iris Klein (55) eine Affäre mit deren Mann Peter (55) gehabt haben. Seitdem liefern sich die drei eine öffentliche Schlammschlacht in Endlosschleife. Mitten in diesem Drama scheint die Schauspielerin jedoch noch ganz andere Probleme zu haben. Anscheinend wird Yvonne von einem Stalker belästigt!

Seit Wochen soll sich ein unbekannter Anrufer mehrmals täglich bei der ehemaligen Miss Germany melden – jedoch nie etwas sagen. Die Blondine erklärte gegenüber Bild, sie habe der Person Fragen gestellt: "Er hat nach jeder Frage geklopft. Ich habe dann herausgefunden, dass einmal Klopfen für ein Nein, und zweimal Klopfen für ein Ja steht", erklärte sie gegenüber der Zeitung. So will Yvonne erfahren haben, dass der Anrufer über 50 Jahre alt ist und auf Mallorca lebt.

Als wäre all das nicht genug, wendete sich vor wenigen Tagen auch Yvonnes Freundin Tessa Bergmeier (33) von ihr ab. Die ehemalige Dschungelcamperin engagiert sich bekanntlich für Tierwohl und Veganismus. Yvonne soll ihr wohl in der Vergangenheit versichert haben, ebenfalls daran interessiert zu sein – zeigte sich dann jedoch in einer Jacke mit Flicken aus echtem Krokodilleder. Deshalb bezeichnete Tessa Yvonne im Netz als Lügnerin, wodurch sie das nächste Drama um die Blondine lostrat.

Getty Images Yvonne Woelke, Berlinale 2015

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke im Januar 2023

