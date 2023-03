Aus Versehen: Verrät Anna Maria Damms Freundin Babynamen?

Wie wird die zweite Tochter von Anna Maria Damm (26) heißen? Aktuell erwartet sie nach ihrer Tochter Eliana das zweite Kind mit ihrem Verlobten Julian Gutjahr (26). Auch diesmal wird die Influencerin wieder ein Mädchen zur Welt bringen. Inzwischen ist sie schon im achten Monat – und der Name der Kleinen steht auch fest: Im Netz teaserte sie ihn mit “Baby K” an. Und nun scheint Anna Marias Freundin Katrin Palme versehentlich den ganzen Namen verraten zu haben!

Anna Maria feiert heute die Babyparty für ihre zweite Tochter – mit dabei ist natürlich auch ihre gute Freundin Katrin. Die zeigt auf dem Weg zu der Feier in ihrer Instagram-Story auch noch schnell das Geschenk für das ungeborene Kind – darunter auch ein Deko-Objekt für das zukünftige Kinderzimmer. Aufmerksamen Promiflash-Lesern fällt auf, dass darauf auch der Name Kaia zu lesen ist. Wird so etwa Anna Marias Tochter heißen? Kurz darauf bemerkt Katrin den Fehler auch schon und löscht das Bild wieder.

Lange wird es aber sicher nicht mehr dauern, bis Anna Maria den Namen selbst bestätigt – schließlich hält sie sich mit Details über ihre Schwangerschaft nicht zurück. Zuletzt hatte sie über Steißbeinschmerzen geklagt. Sie hatte dazu auch erklärte, dass es ihr egal sei, ob sie eine natürliche Geburt oder einen Kaiserschnitt haben werde.

Instagram / katrinpalme Katrin Palmes Geschenk für Anna Maria Damms Baby

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, 2023

