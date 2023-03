Dieses ungewöhnliche Geschenk bekam Paris Hilton von Kim K.!

Die Kardashian-Jenners scheinen bei Baby-Geschenken nicht zu enttäuschen! Im Januar hatte Paris Hilton (42) überraschend bekannt gegeben, dass sie und ihr Ehemann Carter Reum Eltern geworden sind. Ihre alte Freundin Kim Kardashian (42) war dabei eine große Unterstützung: Sie hatte der DJane ihren Arzt weiterempfohlen und soll während des Leihmutterschaftsprozesses für sie da gewesen sein. Doch das ist nicht alles: Zu Phoenix' Geburt bekam Paris ein außergewöhnlich großes Geschenk von den Kardashian-Jenners!

Im Rahmen der Promo-Tour für ihre Memoiren erschien Paris bei "Watch What Happens Live". "Kim, Kourtney (43) und Kris (67) haben mir dieses gigantische Alpaka geschickt", berichtete sie, nachdem Moderator Andy Cohen (54) nach dem besten Baby-Geschenk fragte. "Es ist kein echtes, aber es ist einfach so cool. Es steht jetzt vor meinem Haus. Es ist das süßeste Ding – ich umarme es fast jeden Tag", erklärte die Neu-Mama. Doch auch Carter konnte mit dem Geschenk an seine Frau punkten: Er besorgte ihr einen Kinderwagen von Dior. "Den gleichen, den Cardi B (30) hat und der ist einfach krass", fügte sie hinzu.

Die Freundschaft zwischen den Reality-TV-Stars reicht bereits viele Jahre zurück. In einem Interview hatte Kim offenbart, vor allem durch die Verbindung zu Paris in den Fokus der Öffentlichkeit gelangt zu sein. Bis heute sollen die beiden ein enges Verhältnis pflegen: "Kim war Paris' Fels in der Brandung während der gesamten Leihmutterschaft. Kim hat einfach dafür gesorgt, dass Paris das Beste von allem bekommt, was die Betreuung und die Ressourcen angeht", hatte ein Insider berichtet.

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Getty Images Paris Hilton im Februar 2023

Getty Images Paris Hilton uns Kim Kardashian auf dem Oktoberfest 2006

