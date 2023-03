Enthüllt! Schwangere Montana Brown verrät das Babygeschlecht

Montana Brown weiß nun endlich das Babygeschlecht ihres Babys! Die UK-Love Island-Bekanntheit erlebt mit ihrer besseren Hälfte Mark O'Connor aktuell eine aufregende Zeit: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Schönheit verriet bereits, dass sie in der 24. Schwangerschaftswoche ist – nun enthüllte sie weitere Infos zu ihrem ersten Baby. Montana und Mark dürfen sich über einen Sohnemann freuen!

Auf Instagram teilten die werdenden Eltern ein Video von der Gender-Reveal-Party. Aus dem Ballon, den sie zerplatzen ließen, regnete es blaues Konfetti – das Paar bekommt also einen Jungen! Montana und Mark fielen sich in dem Clip überglücklich in die Arme und freuten sich riesig über die Verkündung.

Montanas Follower freuten sich riesig mit ihr und überbrachten in der Kommentarspalte des Beitrags ihre Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch! Es ist das Beste auf der Welt, eine Jungs-Mama zu sein" oder "Ich freue mich so für euch", schrieben einige von vielen aufgeregten Fans.

Getty Images Montana Brown bei den Brit Awards 2023

Instagram / montanarosebrown1 UK-"Love Island"-Bekanntheit Montana Brown mit ihrem Freund Mark O'Connor

Instagram / montanarosebrown1 Mark O'Connor und Montana Brown im Juli 2022

