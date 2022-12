Weihnachtsüberraschung: Montana Brown wird erstmals Mutter

Was für eine süße Weihnachtsüberraschung! Nach wochenlangen Liebesgerüchten machte Montana Brown zu Beginn des Jahres 2021 ihre Beziehung zum Immobilienmanager Mark O'Connor publik. Laut einem Insider lernten sich die UK-Love Island-Bekanntheit und der Unternehmer in einem Fitnessstudio kennen. Nun, fast zwei Jahre nach ihrem Pärchen-Outing, überraschen die zwei Turteltauben ihre Community mit tollen Neuigkeiten: Montana und Mark erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Auf ihrem Instagram-Account verkündete die Influencerin an Heiligabend die Nachrichten. Sie teilte ein emotionales Video, in dem sie zahlreiche Momente ihrer Schwangerschaft festgehalten hat. Während Montana und Mark in einem Clip beim Frauenarzt sind, präsentiert die 27-Jährige in einem Weiteren ihren kleinen Babybauch. "Baby O'Connor kommt nächsten Sommer", notierte sie darunter.

Die Fans und Promi-Kollegen waren von diesen tollen Neuigkeiten natürlich total begeistert. Offenbar wussten aber bereits einige Stars über Montanas Schwangerschaft Bescheid. "Ich habe mich gerade daran erinnert, wie du mir diesen Sommer erzählt hast, wie sehr du dich auf dieses Kapitel in deinem Leben freust", schwärmte beispielsweise Zara McDermott (26) in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, "Love Island"-Star

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown und ihr Freund Mark, September 2022

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown und ihr Freund Mark

