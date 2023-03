Insider: Prinz Harry und Meghan sind Nobodys in Hollywood

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) erfreuen sich nicht allerorts großer Bekanntheit. Nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus verließen sie England und zogen in die USA. In Montecito in Kalifornien bauten sich der Royal und die einstige Schauspielerin ein neues Leben auf, das sie mit ihren beiden Kindern in vollen Zügen genießen. In ihrer neuen Heimat lässt sich das Paar gelegentlich auf dem roten Teppich blicken. Doch Harry und Meghan sollen in Hollywood totale No-Names sein!

Dieser Meinung ist zumindest Tom Bower, der ein Buch über die zwei geschrieben hat. Vergangenen Sonntag wurden die heiß begehrten Academy Awards in Los Angeles verliehen, doch von Harry und Meghan fehlte jede Spur. Daher kam der Schriftsteller zu einem Fazit, wie er im Interview mit GB News erklärte: "Sie wurden nicht einmal zu Elton Johns (75) Party bei der Oscar-Verleihung eingeladen. Sie sind wirklich Nobodys in Hollywood [...]."

Vor der Veranstaltung wurde gemunkelt, dass Harry und seine Frau wohl mit der ein oder anderen Stichelei rechnen müssten. Das hatte PR-Experte Matt Yanofsky gegenüber The Mirror erklärt und Toms Annahme bekräftigt: "Harry und Meghan sind nicht länger unantastbar in Hollywood."

