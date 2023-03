Kate Bosworth ist offiziell von Michael Polish geschieden

Sie ist eine geschiedene Frau! Kate Bosworth (40) hatte im Jahr 2011 den Regisseur Michael Polish (52) bei Dreharbeiten kennen und lieben gelernt. Zwei Jahre später folgte die Hochzeit des Paares. Nach acht gemeinsamen Jahren trennte sich die Schauspielerin im August 2021 von ihrem Ehemann. Im vergangenen Juli reichte die Beauty die Scheidungspapiere ein. Nun ist es offiziell: Die Scheidung von Kate und Michael ist durch!

US Weekly bestätigt: Am Mittwoch wurde die Ehe zwischen der 40-Jährigen und ihrem Ex nach zwei Jahren Trennung endlich auch offiziell geschieden. Aus Dokumenten, die dem Magazin vorliegen, geht hervor, dass das ehemalige Paar auf den Ehegattenunterhalt verzichtet. Die beiden hätten sich auch über die Aufteilung ihrer Häuser und Wertsachen geeinigt. Jetzt, da Kate und Michaels Scheidung auch auf dem Papier vollzogen ist, steht der neuen Beziehung der "Blue Crush"-Darstellerin zu ihrem Schauspielkollegen Justin Long (44) nichts mehr im Wege...

Auf der Afterparty der diesjährigen Oscars schritten Kate und Justin total happy über den roten Teppich. Dabei fiel aber vor allem ein Detail ins Auge: Der "Barbarian"-Star trug zu ihrem Ballkleid einen riesigen Diamantklunker am Finger! Ganz stolz legte die Kalifornierin sogar die linke Hand an ihre Brust, während sie neben ihrem Liebsten posierte. Wollten die Turteltauben so ihre Verlobung verkünden? Bisher gab es zu den Liebesgerüchten zumindest noch kein offizielles Statement des Paares.

Anzeige

Getty Images Kate Bosworth auf der Fashion Week in Paris im Februar 2020

Anzeige

Instagram / katebosworth Justin Long und Kate Bosworth

Anzeige

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de