Fetter Klunker: Sind Justin Long und Kate Bosworth verlobt?

Gehen Kate Bosworth (40) und Justin Long (44) schon bald den nächsten Schritt? Im Sommer vergangenen Jahres verkündete die "21"-Darstellerin, dass sie nach ihrer Trennung von dem Regisseur Michael Polish (52) wieder vergeben ist. Bei der Aftershow-Party der Oscars feierten die beiden Schauspieler nun ihr Red-Carpet-Debüt als Pärchen. Dabei strahlten aber nicht nur die Hollywoodstars im Blitzlichtgewitter, sondern auch ein dicker Ring an der Hand der US-Amerikanerin. Sind Kate und Justin etwa schon verlobt?

Bei dem Event schritten die 40-Jährige und der "Barbarian"-Star total happy über den roten Teppich. Dabei fiel aber vor allem ein Detail ins Auge: Kate trug zu ihrem Ballkleid einen riesigen Diamantklunker am Finger! Ganz stolz legte die Beauty sogar die linke Hand an ihre Brust, während sie neben ihrem Liebsten posierte. Wollten die Turteltauben so ihre Verlobung verkünden? Bisher gab es zu den Liebesgerüchten zumindest noch kein offizielles Statement des Paares.

Einer Hochzeit soll von Kates Seite aus offenbar nichts mehr im Weg stehen: Die Scheidung von ihrem Ex Michael soll schon bald durch sein. Erst vor wenigen Wochen hatte Radar Online berichtet, dass die Blondine ihrem Noch-Ehemann die finalen Dokumente übergeben hat. Dies soll der letzte Schritt vor der finalen Ehe-Annullierung gewesen sein.

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Justin Long und Kate Bosworth bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / justinlong Kate Bosworth und Justin Long

