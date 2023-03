Louis Tomlinson und Liam Payne treffen sich bei Filmpremiere

Sie waren fünf Jahre lang Bandkollegen: Louis Tomlinson (31) und Liam Payne (29) sind nach wie vor sehr eng befreundet. Die beiden Ex-One Direction-Stars verbindet die Liebe zur Musik. Sie feierten mit der Band gemeinsam mega Erfolge, starteten danach ihre Solokarrieren und unterstützen sich auch heute noch, wann immer es möglich ist. Liam überraschte Louis jetzt bei dessen Premiere für seine Dokumentation All of Those Voices!

In London kam es jetzt zu einem erneuten Zusammentreffen. Liam erklärte in einem Interview mit On Demand Entertainment, dass er Louis bei der Premiere am 16. März überraschen wollte: "Ich wollte ihn eigentlich überraschen, aber ich wusste nicht, wie ich reingelassen werde ohne ihn. [...] Ich freue mich sehr, ich werde in Erinnerungen schwelgen!" Auf dem roten Teppich posierten die Freunde nicht zusammen, wurden jedoch beim Verlassen des Events gemeinsam gesichtet. Die beiden wirkten gelassen wie immer und waren in ihr Gespräch vertieft.

Nach dem Band-Aus 2015 starteten Harry (29), Louis, Liam, Niall (29) und Zayn (30) ihre Solokarrieren. Im Februar machte Louis dann seine Dokumentation durch einen Instagram-Post bekannt: "Ich will meine Geschichte mit euch teilen, mit meinen eigenen Worten", erklärt er unter dem Post.

Getty Images Louis Tomlinson bei der "All of Those Voices"-Premiere

Getty Images Liam Payne bei der "All of Those Voices"-Premiere

Getty Images Louis Tomlinson und Liam Payne im Februar 2016

