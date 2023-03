"Ohnmächtig": Gwen Stefanis Bühnenlooks überwältigen Blake

Blake Shelton (46) war beim Anblick seiner Gwen Stefani (53) sprachlos. Der Country-Musiker lernte seine Frau kennen, als sie beide in der Jury der Castingshow The Voice gesessen haben. Die No Doubt-Sängerin war bereits 2014 zu den Juroren gestoßen, aber bis es so richtig zwischen ihnen funkte, dauerte es beinahe zwei Staffeln. Mittlerweile sind die beiden aber glücklich verheiratet – und Blake vergisst manchmal sogar, dass seine Gwen ein Star ist.

"Ich vergesse jeden Tag, dass sie Gwen Stefani ist", meint Blake im People-Interview. Daran erinnert er sich nur, wenn er sie vor ihren Auftritten im Bühnen-Outfit aus der Umkleide kommen sieht: "Ich wurde buchstäblich fast ohnmächtig, als ich sie sah." Für ihn sei diese Tatsache zwar "cool", aber ihm sei in ihrem Privatleben oft nicht klar, wie ikonisch ihr Promistatus eigentlich ist. "Wenn ich sie zu mir auf die Bühne hole oder zu einer ihrer Shows gehe, dann ist das wie eine Erinnerung, dass sie diese Ikone ist", erklärt der 46-Jährige.

Gwen machte ihren Ehemann aber nicht nur mit ihrer Bühnenpräsenz sprachlos. Bei ihrer Hochzeit überwältigte sie ihn auch mit ihrem Eheversprechen. "Was mich berührte, war, dass sie über meinen [verstorbenen] Bruder und meinen Vater sprach, als ob sie sie gekannt hätte", erinnerte sich Blake gegenüber People. Das sei ein Moment, den er wohl nie vergessen werde.

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani beim CMA Summer Jam im Ascend Amphitheater

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2020

