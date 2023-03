"Platzpatronen": Ashley Grahams Ehemann hatte Vasektomie

Nach drei Kindern ist also Schluss. Ashley Graham (35) brachte im Januar des vergangenen Jahres Zwillinge zur Welt. Die Geburt hat seinen Körper sehr verändert, wozu das Model allerdings steht und auch immer wieder freizügige Fotos von sich teilt. Damit will sie wohl zeigen, wie selbstbewusst sie trotz ihres veränderten Äußeren weiterhin ist. Noch mehr Kinder will das Paar aber offensichtlich nicht haben, denn: Ashleys Ehemann Justin Ervin hatte nach der Geburt der Zwillinge eine Vasektomie.

"Wir sind im kompletten Vasektomie-Modus. Er schießt jetzt mit Platzpatronen. Ich muss keine Pille nehmen, Gott sei Dank", erzählte das Model diese Woche im Podcast "Milk Drunk by Bobbie". Ashley fügte hinzu, dass "es für Männer so einfach ist. Das ist es wirklich. Es ist das Einfachste, was es gibt. Justin ging gleich danach mit mir einkaufen. Er lag nicht im Bett". Dann merkte sie noch an, dass er lediglich Eis zum Kühlen gebraucht habe.

Ashley spricht aber auch offen über ihren Alltag als Mutter. Statt perfekten Fotos zeigt das Curvy-Model lieber die ungeschönte Wahrheit! Die dreifache Mutter postete unter anderem Bilder von sich beim Stillen, Abpumpen und Schaukeln von zwei Babys gleichzeitig – und begeistert damit nicht nur die Fans.

Ashley Graham und Justin Ervin, Dezember 2022

Justin Ervin und Ashley Graham, Februar 2019

Ashley Graham und Justin Ervin, November 2017

