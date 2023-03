Prinz William ist stolz auf humanitäre Projekte seiner Mama

Ihr Erbe lebt weiter: Prinzessin Dianas (✝36) Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (38) erinnern an ihre Mutter, so oft sie können. Die Ex-Frau ihres Vaters König Charles III. (74) war bekannt für ihr Engagement in humanitären Projekten und involvierte auch ihre beiden Söhne schon früh. Diese führen ihr Erbe fort und engagieren sich heute selbst in vielen Bereichen. William erklärt jetzt, warum er froh ist, dass seine Mutter ihn und seinen Bruder Harry schon so früh mit der Realität konfrontierte.

Prinz William spricht jetzt in einem Video für den Red Nose Day über seine Mutter und die Dinge, die sie ihm und seinem Bruder Prinz Harry beigebracht hat: "Meine Mutter hat mir sehr früh erklärt, was die Ursachen für Obdachlosigkeit sein können. Ich bin sehr froh, dass sie das getan hat", beschreibt der Prinz den Ursprung für sein Interesse an humanitären Projekten. Der Thronfolger vermutet aber auch, dass seine Mutter enttäuscht wäre, wenn sie die Situation heute sehen würde und erkennen müsste, dass sie noch nicht weiter gekommen sind. "Fragt die Leute, die Obdachlosigkeit erleben, sie haben die Antworten, sie wissen, was geändert werden muss", heißt es von Miles, einem der Gruppenleiter, mit denen William zu dem Thema gesprochen hatte.

Der jährliche Red Nose Day UK findet dieses Jahr am 17. März statt: Ziel der Veranstaltung ist es, Gelder für verschiedene Hilfsprojekte zu sammeln. Unterstützt wird das Wohltätigkeitsevent durch verschiedene Prominente und Unternehmen.

Getty Images Prinz William bei den BAFTA Awards 2023

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im Februar 2023

Getty Images Prinz Charles, Herzogin Kate und Prinz William im März 2013

