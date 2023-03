"Problematisch": Gwyneth Paltrow entsetzt mit Speiseplan!

Gwyneth Paltrow (50) muss sich aktuell einiges anhören! Die Hollywoodschauspielerin liebt es, in Sachen "gesunder Lifestyle" ständig an sich zu arbeiten. Auf ihrem Online-Blog "goop" teilt sie ihre Tipps mit ihren Fans. Nun legte Gwyneth in dem Podcast "The Art Of Being Well" offen, was bei ihr beinahe täglich auf den Teller kommt – und genau das kommt so gar nicht gut an. Ihr Morgen beginne mit einem Kaffee, zum Mittag esse sie gerne Suppe oder Knochenbrühe, den Tag schließe sie mit einem Salat ab. "Das, was sie sagt, ist extrem problematisch. Junge Frauen oder Mädchen denken, dass das der Standard ist, wenn jemand so Bekanntes wie sie das sagt", wetterte ein User im Netz.

