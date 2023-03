Sharon Stone stellt eigene Kunstwerke in Los Angeles aus

Jetzt macht sie auch Kunst: Sharon Stone (65) startet zurzeit als Malerin durch. Die Schauspielerin, die durch "Basic Instinct" ihren Durchbruch schaffte, glänzt auch heute noch regelmäßig auf den roten Teppichen der Welt – so auch vor wenigen Tagen bei den Oscars. Nun gab sie ihrer Karriere eine neue Wendung und fordert ihre Kreativität auf andere Weise: Sharon eröffnete gestern ihre eigene Kunstausstellung in Los Angeles.

Sie erprobt gerade einen neuen Weg, sich künstlerisch auszudrücken und das mit Erfolg. In der Allouche Galerie stellt Sharon jetzt ihre ersten Kunstwerke der SHEDDING-Reihe aus: Verschiedene an die Natur angelehnte Motive sind hier zu sehen. Die Schauspielerin erschien zur Eröffnung ihrer Ausstellung in einem schicken schwarzen Anzug mit lilafarbenen Applikationen an Schulter und Seite. Passend dazu trug sie große goldene Ohrringe und eine lilafarbene Tasche. Ihre Haare gelte sie stylish zurück.

Die Galerie teilte bereits vergangene Woche ein paar Schnappschüsse der Gemälde. In den Kommentaren heißt es dazu: "Wunderschön", "Diese Ausstellung wird euch umhauen. Fantastische Arbeit." Einige sprechen aber auch Sharon ihr Lob aus: "Herzlichen Glückwunsch, Sharon! Jedes Werk ist exquisit und wunderbar!"

