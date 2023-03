Darum arbeitet Ben Affleck jetzt überwiegend in Los Angeles!

Er denkt an seine Liebsten! Ben Affleck (50) ist schon seit seiner Kindheit im Filmbusiness aktiv. Im Alter von 25 Jahren gelang ihm der Durchbruch: Gemeinsam mit Matt Damon (52) konnte er für "Good Will Hunting" einen Oscar in der Kategorie "Bestes Original-Drehbuch" abstauben. Beruflich wurden die beiden Langzeitfreunde im vergangenen Jahr sesshaft: mit ihrer eigenen Produktionsfirma in Los Angeles. Ben verrät nun, was ihn zu diesem Schritt motiviert hat!

"Einer der Gründe war, dass ich geschieden bin. Ich teile mir das Sorgerecht. Ich will nicht mehr nach Austin und New Orleans und Georgia fahren und meine Kinder nicht sehen", erklärt der dreifache Vater im Gespräch mit The Hollywood Reporter. Die Jugendjahre seiner Kids seien dem Schauspieler zu wichtig. "Wenn ich diese Zeit mit ihnen verpasse, werde ich es für den Rest meines Lebens bereuen", meint der 50-Jährige weiter. Mit seinem Büro in Los Angeles sei es dem "Armageddon"-Darsteller jederzeit möglich, beim Basketballspiel oder bei der Jazz-Performance seiner Kinder zu erscheinen.

Paparazzi-Fotos zeigen den Oscar-Preisträger oftmals in vollem Einsatz mit seinen Sprösslingen. Im vergangenen Monat wurde der Mann von Jennifer Lopez (53) mit seiner mittleren Tochter gesichtet. Seraphina (14) übt auf den Bildern Skateboardfahren. Ben kniet daneben mit einer riesigen Kamera, um die Tricks seiner Tochter zu filmen. Auch J.Lo war dabei. Sie beobachtete das Geschehen und trug ein lockeres Outfit, bestehend aus einem kuscheligen Cardigan und einem langen, bunten Rock.

Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Premiere von "Live By Night" im Januar 2017

MEGA Seraphina und Ben Affleck, Februar 2023

Thecelebrityfinder/MEGA Jennifer Lopez und Ben Afflecks Tochter Seraphina

