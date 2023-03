Dieses Andenken nahm Keanu Reeves sich vom "Matrix"-Set mit!

Keanu Reeves (58) hat ein besonderes Film-Mitbringsel zu Hause! Der Schauspieler schlüpfte 2021 wieder in eine seiner berühmtesten Rollen: Rund 17 Jahren nach dem dritten Matrix-Teil stand er wieder als Computerhacker Neo vor der Kamera. Die Kultstreifen werden auch heute noch von Millionen Fans auf der Welt gefeiert - aber auch der Kanadier scheint sehr an den Filmen zu hängen. Dieses ikonische "Matrix"-Erinnerungsstück besitzt Keanu auch heute noch!

In einer Reddit-Fragerunde verriet der 58-Jährige, dass er bei den Dreharbeiten zum ersten Film der Actionreihe etwas mitgehen ließ: Und zwar die rote Pille! Für die Kapsel hatte sich Hauptcharakter Neo in einer der ersten Szenen entschieden und so den Anfang für die ganze Geschichte gelegt. Sein Andenken sei die allererste der Pillen-Requisiten gewesen, die er von den Regisseuren Lilly und Lana Wachowski am Set bekommen hatte.

Aber die Kapsel ist wohl nicht das einzige Souvenir, das in Keanus Heim einen Platz gefunden hat – von zwei weiteren Filmsets habe er auch etwas gemopst. "Die Uhr und der Ehering aus John Wick, ein Schwert aus '47 Ronin'", gab er einem Fan in dem Onlineforum preis.

Anzeige

United Archives GmbH/ ActionPress Keanu Reeves in "Matrix Revolutions"

Anzeige

United Archives GmbH/ ActionPress Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne und Keanu Reeves in "Matrix Reloaded"

Anzeige

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. and Village Roadshow Films (BVI) Limited Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in "Matrix 4"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de