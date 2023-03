Echt irisch: Kim K. feiert St. Patricks Day mit Kneipentour

Kim Kardashian (42) macht London unsicher. Eigentlich feiert die Unternehmerin ihre Partys immer mit jeder Menge Eleganz und ebenso viel Stil. So war unter anderem das Weihnachtsfest im Hause Kardashian-Jenner ein riesiges Spektakel aus Lichtern, bunten Tannen und gigantischen Weihnachtsfiguren gewesen. Am 17. März wurde nun weltweit der St. Patricks Day gefeiert – und Kim zelebrierte den Feiertag ganz bodenständig bei einer Kneipentour.

In ihrer Instagram-Story teilte Kim einige Schnappschüsse ihres feuchtfröhlichen Partyabends. Zusammen mit Freunden zog sie in der britischen Hauptstadt London durch die urigen Kneipen. Dort wurde aber kein Champagner oder Ähnliches getrunken – stattdessen gab es echtes irisches Guinness und davon offenbar nicht zu knapp. Als Highlight besuchte die Truppe dann noch das Musical Zurück in die Zukunft. Und der St.-Paddys-Look der 42-Jährigen schien für einen gemütlichen Abend im Pub genau richtig zu sein: Sie trug eine weite Jeanshose und eine passende Jeansjacke mit Fellkragen.

Bei Kims Trip nach London waren aber auch ein paar Highlights für ihren Nachwuchs mit dabei. Sie besuchte mit ihrem Sohn Saint (7) unter anderem ein Fußballspiel des FC Arsenal im Emirates-Stadion. Und ihr Spross schien von dem Match richtig begeistert: Er trug nicht nur ein Trikot des Teams, sondern schien auch mit dem Spiel mitzufiebern. Enttäuscht wurde der Siebenjährige wohl trotzdem, denn sein Team verlor gegen Sporting Lissabon und schied damit in der Europa League aus.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Freunden in London

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Januar 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Sohn Saint West beim Europa-League-Spiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de