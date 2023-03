Emotional: König Charles feiert ersten Muttertag ohne Queen

König Charles (74) erinnert sich am Muttertag. Der britische Monarch hatte den Thron von seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) unmittelbar nach deren Tod im September 2022 übernommen. Nun geht der Palast mit großen Schritten auf die offizielle Krönung zu. Nach der traditionellen Trauerzeit wird diese jetzt im Mai mit einem großen Fest gefeiert. Heute findet in Großbritannien aber erst mal der Muttertag statt – und diesen begeht Charles zum ersten Mal ohne seine Mutter.

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Königsfamilie wird anlässlich des Muttertages ein altes Foto von Charles und der Queen geteilt. Darauf lächelt die einstige Königin in jungen Jahren in die Kamera und hält ihren strahlenden Sohn im Kleinkindalter auf dem Schoß. Dem folgt noch ein Porträt der derzeitigen Königsgemahlin Camilla (75) mit ihrer Mutter Rosalind Shand. "An alle Mütter überall und an diejenigen, die heute ihre Mütter vermissen: Wir denken an euch und wünschen euch einen besonderen Muttertag", heißt es in der Bildbeschreibung.

Der Tod der Queen hat einiges für Charles und seine Familie verändert. So wurden nicht nur neue Titel und neue Aufgaben verteilt, sondern auch Feiertage wie das Weihnachtsfest laufen anders ab. Insider verrieten Us Weekly, dass Charles als neues Familienoberhaupt an Weihnachten neue und modernere Traditionen einbauen wolle. Dabei soll vor allem sein Sohn Prinz William (40) und seine Familie eine wichtige Rolle spielen.

Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

The Royal Family / Her Majesty The Queen Consort Die Königsgemahlin Camilla mit ihrer Mutter Rosalind Shand

Getty Images Königsgemahlin Camilla, König Charles III., Prinz William und Prinzessin Kate

