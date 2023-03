Georgina Rodriguez hatte drei Fehlgeburten vor Tod des Babys

Es wird noch tragischer! Die Freundin von Cristiano Ronaldo (38), Georgina Rodriguez (29), spielt die Hauptrolle in einer Netflix-Serie über ihr Leben. Gerade läuft die zweite Staffel von "Ich bin Georgina" an, die noch mehr Details über die berühmte Familie preisgibt. Vor einem Jahr musste das Paar einen schweren Verlust verkraften: Eines ihrer Zwillingsbabys war kurz nach der Geburt verstorben. Jetzt enthüllt Georgina, dass sie vor diesem tragischen Ereignis bereits drei Fehlgeburten erlitten hatte!

Die Spanierin bricht in Tränen aus, als sie in der Show zum ersten Mal über den Verlust ihres Babys spricht und den Moment nacherlebt, in dem sie einen ihrer Zwillinge während der Geburt verlor. Mit der Information von El Español, dass sie vor dem Tod des kleines Angels schon drei Schwangerschaftsabgänge hatte, bekommt ihre tiefe Trauer eine ganz neue Bedeutung. Nach der exklusiven Ausstrahlung der Folge soll sich Georgina genauer dazu äußern.

Die überlebende Tochter Bella Esmeralda ist froh und munter. "Jedes Mal, wenn ich Bella ansehe, frage ich mich: 'Würde Angel auch so sein?’", gibt die Spielerfrau zu. "Die Wahrheit ist, dass ich das Gefühl habe, nicht bereit zu sein, darüber nachzudenken, als ob ich es noch nicht akzeptiert hätte", fährt sie fort. Bella habe es geschafft, die Lücke, die es in ihrem Leben gibt, bis zu einem gewissen Grad zu füllen.

Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo während einem Event

Anzeige

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez im Dezember 2022 in Katar

Anzeige

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und seine Familie im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de