Georgina Rodriguez erzählt in Doku weinend von totem Baby

Georgina Rodriguez (29) nimmt der Tod ihres Babys immer noch sehr mit. Im Oktober 2021 hatten das Model und ihr Liebster Cristiano Ronaldo (38) verkündet, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Kurz darauf folgte dann gleich die nächste Überraschung: Das Paar sollte Zwillinge bekommen. Doch nach der Geburt gaben die Eltern bekannt, dass eines der Babys verstorben sei. Nun spricht Georgina offen über diesen schweren Schicksalsschlag.

Im Trailer zur zweiten Staffel ihrer Doku-Serie "Soy Georgina", die am 24. März auf Netflix Premiere feiert, erinnert sich die 29-Jährige an den schicksalsvollen Tag. "Mehr als 40 Millionen Menschen folgen mir. Aber niemand weiß wirklich, wie ich mich fühle", hört man die dunkelhaarige Beauty zu Beginn des Clips sagen. Sie fährt fort, dass sie im vergangenen Jahr den besten und den schlimmsten Moment ihres Lebens gleichzeitig erlebt habe. Anschließend bricht Georgina in Tränen aus, während ein Bild der Mama mit ihrer Tochter Bella Esmeralda zu sehen ist. "Das Leben ist hart, das Leben geht weiter. Ich habe Gründe, um weiterzumachen, um stark zu sein", versichert sie weinend.

Georgina erzählt, dass Cristiano ihr in dieser schweren Zeit sehr beigestanden habe. "Er sagte mir: 'Gio, mach weiter mit deinem Leben. Es wird dir guttun.'", schildert die Influencerin. Wegen der schweren Monate nach der Geburt ihrer Zwillinge fokussiere sie sich nun auf die wichtigen Dinge im Leben. "Meine Priorität ist jetzt meine Familie, sind meine Kinder", macht sie deutlich.

Georgina Rodriguez mit ihren Kindern Bella Esmeralda und Alana

Georgina Rodriguez, Model

Georgina Rodriguez, Reality-TV-Darstellerin

