"Größtes Glück": Ana Ivanovic schwärmt von Schwangerschaft

Ana Ivanovic (35) scheint in ihrer Schwangerschaft total aufzugehen. Vor einigen Wochen hatten die dunkelhaarige Beauty und ihr Partner Bastian Schweinsteiger (38) überglücklich verkündet, dass sie erneut Nachwuchs zusammen erwarten. Seitdem gibt die gebürtige Serbin ihren Fans auch immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. So teilte sie vor einigen Tagen beispielsweise ein Foto, auf dem sie ihren Babybauch liebevoll mit den Händen umschließt. Nun schwärmte Ana erneut von ihrer Schwangerschaft.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige Tennisspielerin nun zwei Aufnahmen, auf denen sie auf einer Bettkante sitzt. Auf den Fotos trägt Ana ein braunes, eng anliegendes Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reicht. Dank einer Wickel-Optik am Bauch wird ihre mittlerweile recht runde Körpermitte perfekt in Szene gesetzt. Unter dem Beitrag fing die 35-Jährige dann an, von der besonderen Zeit zu schwärmen. "Manche Dinge fangen klein an, manche groß. Aber manchmal ist das Kleinste das größte Glück", schrieb sie nachdenklich.

Unter der Bilderreihe gaben zahlreiche User der werdenden Mama dann Komplimente für ihr bezauberndes Outfit. "Unsere Beauty ist so schön wie eh und je!" oder "Das ist ein wirklich süßes Kleid!", lauteten nur einige Nachrichten der Fans. Andere Abonnenten kamen aufgrund von Anas Schwangerschaftsglow gar nicht mehr aus dem Schwärmen. "Wunderschöne Mama", schrieb zum Beispiel ein Nutzer.

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic, Mai 2022

Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic im März 2023

Anzeige

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, ehemalige Tennisspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de