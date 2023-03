In Woche sieben: Dieses "Leben leicht gemacht"-Duo fliegt

Für sie ist der Abnehmkampf nun zu Ende. In dieser Woche war bei Leben leicht gemacht Teamwork gefragt: In Zweiergruppen mussten die Kandidaten verschiedene Challenges absolvieren. Weil Matea sich in der vergangenen Folge einen Mittelfußknochen gebrochen hatte, musste sie nach Hause fahren – dafür durfte der zuvor knapp ausgeschiedenen Oelsi zurückkehren und bildete mit Philipp ein Team. Doch auch diesmal werden natürlich Kandidaten rausgeschmissen!

Diesmal erwischt es ein Frauenduo: Manuela und Sandra müssen nach sieben Wochen die Koffer packen. Sie hatten im Vergleich zu den anderen am wenigsten abgenommen – obwohl sie sich als Team wirklich sehr gut verstanden und im Gegensatz zu vielen anderen motiviert zusammengearbeitet hatten. Unter zahlreichen Tränen verabschieden sich die beiden von Coach Christine Theiss (43). "Ihr habt alles richtig gemacht, alles. Und genau so macht ihr das zu Hause weiter!", gibt sie den Frauen noch motivierende Worte mit auf den Weg.

Doch ihr Rausschmiss muss nicht bedeuten, dass es für Manuela und Sandra endgültig aus ist! Die beiden haben die Chance, in Woche zehn wieder ins "Leben leicht gemacht"-Camp zurückzukehren. Voraussetzung dafür ist, dass sie daheim fleißig weitertrainieren und entsprechend abnehmen. "Da habe ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet und diese Chance werden wir auf jeden Fall nutzen!", erklärt Sandra kampfbereit.

Manuela und Sandra, "Leben leicht gemacht"-Kandidaten 2023

Manuela und Sandra, "Leben leicht gemacht"-Kandidaten 2023

Sigrid Ilumaa, Christine Theiss und Ramin Abtin, "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser"-Coaches

