Königin von Instagram: Selena Gomez schreibt Geschichte

Sie hängt alle anderen ab! Selena Gomez (30) hatte den Titel der "Queen of Instagram" schon im Jahr 2019 inne. Mit einer höheren Followeranzahl auf dem sozialen Netzwerk konnte sie später nur Ariana Grande (29) ablösen. Die wiederum musste sich kurz darauf gegen Kylie Jenner (25) geschlagen geben. Am Freitag kehrte Selena zurück an die Spitze: Sie ist die erste Frau auf der Plattform, die die 400 Millionen Follower-Marke knackt!

Damit schreibt der Popstar Geschichte: Die 30-Jährige ist die erste Frau mit über 400 Millionen Followern. Das macht sie zur meist gefolgten Frau auf Instagram – und damit liegt sie insgesamt auf Platz drei der gesamten Nutzer des Netzwerks überhaupt. Die beiden Männer, die als einzige ihre Followerzahl überbieten können, kommen aus der Fußballwelt: Cristiano Ronaldo (38) ist mit 562 Millionen auf Platz eins, gefolgt von Lionel Messi (35) mit 442 Millionen Followern. Besonders bemerkenswert: Selena hat allein im letzten Monat knappe 20 Millionen Fans gewonnen...

In diesem Monat konnte die Unternehmerin Kylie Jenner überholen. Der Grund dafür soll ein angeblicher Diss von dem Realitystar und Hailey Bieber (26) gegen die "Lose You to Love Me"-Interpretin sein. Das Netz solidarisierte sich mit Selena, wodurch die Make-up-Mogulin Hunderttausende Fans verlor – und die Sängerin einige Millionen dazu gewinnen konnte.

Getty Images Selena Gomez im Jahr 2020

Getty Images Cristiano Ronaldo bei seiner Vorstellung bei Al-Nassr

Getty Images Kylie Jenner, Met Gala 2018

