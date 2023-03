Niall Horan singt Joe Biden ein St. Patrick's Day-Ständchen!

Hier liegt irische Liebe in der Luft! Der 2010 durch die Band One Direction bekannt gewordene Niall Horan (29) arbeitet als irischer Songwriter, Sänger und Gitarrist. Seit 2016 tritt der Musiker auch als Solokünstler auf und feierte mit Songs wie "This Town" oder "Slow Hands" große Erfolge. Nun ist er auch als Coach bei der US-Castingshow The Voice zu sehen. Am diesjährigen St. Patrick's Day trat Niall im Weißen Haus auf und sang für den US-Präsidenten Joe Biden (80), der ebenso irische Wurzeln hat!

Nur mit seiner Gitarre saß der "Story Of My Life"-Sänger auf der traditionell grün dekorierten Bühne, um seine Lieder zu performen. Wie Sun berichtet, wandte er sich direkt an den Präsidenten und eröffnete seinen Auftritt mit den Worten: "Es ist eine große Ehre für mich, hier zu sein." Dann begann er seine neue Single "Heaven" zu performen. "Es gibt viele sehr talentierte irische Sänger da draußen, daher ist es eine große Ehre, sein Land auf der größten aller Bühnen zu vertreten, also vielen Dank", verkündete Niall gerührt.

Außerdem machte sich der ehemalige One Direction-Star über die amerikanische Aussprache des St. Patrick's Day lustig und sagte: "Happy Paddy's Day, und für alle Amerikaner hier, das gehört sich mit zwei Ds und nicht mit zwei Ts." Präsident Biden zeigte sich darüber sichtlich amüsiert. Allerdings wurde er später in den sozialen Medien kritisiert, weil er eine Reihe veralteter Witze über irische Stereotypen gemacht hatte.

Niall Horan singt für Joe Biden

Joe Biden und Niall Horan am St. Patrick's Day

Niall Horan am St. Patrick's Day 2023

