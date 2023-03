"Tollste Mutter": So süß dankt David Beckham seiner Victoria

David Beckham (47) bedankt sich am Muttertag bei seiner Victoria (48). Der ehemalige Profifußballer ist seit 1999 mit der Designerin verheiratet. Ihre Ehe brachte vier Kinder hervor: Brooklyn (24), Romeo (20), Cruz (18) und Harper (11). Fast alle ihrer Kids gingen auch den Weg in die Öffentlichkeit und sind mittlerweile erfolgreich als Models und Sportler. Heute feiern die Briten den Muttertag – und dabei schickt David seiner Frau einen liebevollen Dank.

Bei Instagram teilt David eine Reihe von Bildern, die hauptsächlich seine Frau Victoria zusammen mit ihren Kindern zeigen. Am Schluss postet er aber auch noch ein Foto seiner eigenen Mama. "Heute feiern wir unsere Mütter. Ich hätte mir als Kind nicht mehr Unterstützung und Liebe wünschen können als die meiner Mutter. Dann habe ich eine Frau getroffen, die nicht nur stark und engagiert ist, sondern auch die tollste Mutter für unsere Kinder", schreibt der Sportler stolz. Er sei total begeistert, dass sie ihr Kinder inspiriere und bodenständig halte.

Auf ihrem eigenen Instagram-Account teilt Victoria ebenfalls eine Nachricht, in der sie sich an ihrem Ehrentag an ihre Familie wendet. Und dabei scheint sie ganz ergriffen: "Ich fühle mich jeden Tag gesegnet, eine Mami zu sein. Ich liebe euch alle so sehr. Ihr bringt mich jeden Tag zum Lächeln." Dazu veröffentlicht sie nicht nur Familienfotos, sondern auch niedliche Kinderfotos ihrer mittlerweile fast erwachsenen Kinder.

Victoria Beckham und ihre Tochter Harper Seven

Victoria Beckham mit ihrem Sohn

David Beckham mit seinen vier Kindern

