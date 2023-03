Süß! Victoria und David Beckham trainieren händchenhaltend

Was für ein Power-Paar! David (47) und Victoria Beckham (48) sind schon seit über 25 Jahren zusammen. 1999 hatten das ehemalige Spice Girl und der Ex-Profifußballer sich das Jawort gegeben. Gemeinsam haben sie außerdem vier Kinder. Auf ihren Social-Media-Accounts lassen die beiden ihre Fans mit niedlichem Postings immer wieder an ihrer Liebe teilhaben. Nun zeigen die Turteltauben, dass sie auch ihre Sporteinheiten zusammen durchziehen!

Die 48-Jährige teilt auf Instagram ein Video aus dem Fitnessstudio. Darauf ist sie und ihr Ehemann zu sehen, wie beide sich bei einem Work-out verausgaben. Die Vierfacheltern liegen Kopf an Kopf auf Trainingsmatten und halten sich an den Händen, während sie eine Übung ausführen, bei der sie ihre Beine abwechselnd anheben. Mit dem Liebsten an der Seite macht das Training sicherlich gleich doppelt so viel Spaß!

Erst vergangenen Monat nahm die Designerin den Valentinstag zum Anlass, um ihre Dankbarkeit dafür zu zeigen, dass es ihren Schatz gibt. Sie teilte zwei Aufnahmen der beiden Turteltauben in jungen Jahren und fand dazu schöne Worte: "26 Jahre und immer noch mein Herzblatt, ich liebe dich so sehr."

Getty Images David und Victoria Beckham bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

Getty Images David Beckham und Victoria Beckham 2019 in Spanien

Instagram / davidbeckham David Beckham und Victoria Beckham

Wie findet ihr es, dass Victoria und David zusammen trainieren? Ich finde es cool! Ich finde es irgendwie komisch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



